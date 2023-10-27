مصادر دبلوماسية لـCNN: 'تقدم كبير' في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات، لـCNN، الجمعة، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن "لا تزال هناك مسائل عالقة".وأضاف المصدر: "لا تزال هناك بعض المسائل، لكن المحادثات مستمرة، ونبقى متفائلين".

وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تزور الدوحة لعقد اجتماعات مع القيادة القطرية. وردا على سؤال حول وضع المفاوضات، علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن "كل قناة (للتفاوض) تبقى محتملة".

وقال غالانت: "هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحًا - لدينا هدف وأنا أثق بدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي... وسنواصل بذل كل جهد لإعادة الرهائن والمفقودين".

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