ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدًا

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي إلى 7326 شهيدًا.اضافة اعلانلافتة النظر إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000، وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

واعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.من جانبها وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ثلاثة أسابيع بينهم ثلاثة استُشهدوا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية وجنين.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة.

واعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.من جانبها وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ثلاثة أسابيع بينهم ثلاثة استُشهدوا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية وجنين. headtopics.com

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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 7326 شخصاأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326. اقرأ أكثر ⮕

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'الصحة الفلسطينية': بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناًسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕