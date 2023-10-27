'هيئة الطرق': يجب ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة أثناء الأمطار

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار؛ حيث دعت إلى تجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة..

وشدّدت الهيئة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر..وأكّدت أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

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