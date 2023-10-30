آليات إسرائيلية تتوغل بشارع صلاح الدين في غزة وتنسحب بعد اشتباك مع المقاومة

أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة الاثنين، أن دبابة وآليات عسكرية إسرائيلية انسحبت من منطقة كانت توغلت فيها في شارع صلاح الدين شرق غزة.وقالت إن"ما جرى في شارع صلاح الدين يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع البقاء بأي منطقة داخل القطاع تحت ضربات المقاومة ولو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحاً".

وأكّد شهود عيان أن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، ما دفع الآليات إلى الانسحاب. وصباح الاثنين دخلت دبابات إسرائيلية حيّاً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار شهود عيان إلى إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم:"قطعوا شارع صلاح الدين (الرابط بين الشمال والجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك". وبالفعل وثقت عدسة الصحفي يوسف الصيفي إطلاق الدبابة الإسرائيلية قذيفة على سيارة كانت تستقلها عائلة مدنية. headtopics.com

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في غزة، إن المنطقة التي شوهدت فيها الدبابة الإسرائيلية هي منطقة خالية من السكان والمباني السكنية، مشيراً إلى أن التوغل جرى في موقع ضعيف هو أراضٍ زراعية فقط.أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين. فيما دعا الاتحاد الأوربي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف العنف في الضفة الغربية.

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