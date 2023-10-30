صورة مبهرة للبدر في سماء مكة.. والمصور يروي القصة

يقول بجاش في حديثه إلى"العربية.نت":"حددت موقع التصوير المناسب عبر تطبيقات الطقس، حينها استطعتُ أن أقدم إضافة مع القمر برج الساعة، وعنصر بشري، وتم الوصول للقطة من خلال صورة القمر مع صديقي، وابتعدت إلى مسافة 480 مترا، وجعلته هو والقمر والساعة في خط واحد، وتم توجيهه من خلال السماعة، وتم تحديد المكان المناسب للخروج بهذه اللقطة الاحترافية التي حققت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

واستطرد:"استخدمتُ البرامج المخصصة لهذا الأمر، واكتسبتُ خبرة في صناعة الصورة والتخطيط لها، وأصبحتُ أعرف من خلال البرامج التقاويم والمنبهات التي تساعدني في الوصول إلى صور احترافية، وفي منتصف الشهر أحب تصوير القمر وتأمل جماله وسط الشهر، وأبدأ بالتصوير 4 أيام خلال منتصف الشهر وأشارك بها المتابعين".

وأضاف:"نظراً لأني ابن مكة، وأعرف شوارعها وحواريها وأزقتها وجبالها، ووديانها وسهولها، قررتُ أن أوثق جماليات مكة المكرمة، وأعطيت مكة من تصويري النصيب الأوفر، إضافة إلى توثيق جمال الطبيعة في المملكة وخارجها من خلال تحويل فكرة التصوير إلى فن واحتراف". headtopics.com

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