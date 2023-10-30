دبابات إسرائيل تصل حي الزيتون وتطلق النار على 'أي سيارة تمر'

والإثنين توغلت قوات ومدرعات إسرائيلية بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، ووصلت إلى مناطق فيها بنايات سكنية.لكن المتحدث رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، حتى بعد أن أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.
وكانت الأمم المتحدة وأطباء حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية تضرب مناطق قريبة من مستشفيات لجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب آلاف الجرحى بالداخل. وقال مسؤولو إغاثة، الإثنين، إن المساعدات لا تزال أقل بكثير من احتياجات غزة التي تعاني من حصار خانق منذ أسابيع.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 8 آلاف، معظمهم نساء وأطفال، بينما كانت دبابات وجنود إسرائيليون ينفذون ما وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"المرحلة الثانية" من الحرب.والإثنين توغلت قوات ومدرعات إسرائيلية بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، ووصلت إلى مناطق فيها بنايات سكنية.لكن المتحدث رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، حتى بعد أن أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه. headtopics.com
وكانت الأمم المتحدة وأطباء حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية تضرب مناطق قريبة من مستشفيات لجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب آلاف الجرحى بالداخل. وقال مسؤولو إغاثة، الإثنين، إن المساعدات لا تزال أقل بكثير من احتياجات غزة التي تعاني من حصار خانق منذ أسابيع.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 8 آلاف، معظمهم نساء وأطفال، بينما كانت دبابات وجنود إسرائيليون ينفذون ما وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"المرحلة الثانية" من الحرب.