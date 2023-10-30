انتقادات لإسرائيل لعرقلتها تدفق مساعدات لغزة وفقد السيطرة على مستوطني الضفة

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد في القاهرة، أن"منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل"جريمة"، بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

كما دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار إلى أنّ"العالم يراقب بقلقٍ الأوضاع في غزة".بدوره قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إنّ"إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، إذ كان رد فعلها على هجوم حركة حماس الفلسطينية غير متكافئ". headtopics.com

كما أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت إلى مقتل عديد من الفلسطينيين في الضفة خلال الأيام الماضية، داعية لوقفها.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان:"تُدين فرنسا بشدةٍ هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل عديد من المدنيين الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية في قصرة والساوية (بقضاء نابلس)، فضلاً عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية بالمنطقة ج".

والمنطقة ج التي تشكل نحو 62% من الضفة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويحظر على الفلسطينيين البناء أو أي تغيير فيها.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح". headtopics.com

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