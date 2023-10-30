دبابات إسرائيلية تقطع الطريق الرئيسي بين شمال قطاع غزة وجنوبه

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صورة مأخوذة من مدينة سديروت بجنوب إسرائيل تُظهر قنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية فوق قطاع غزة أمس (د.ب.أ) وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وشدد التقرير على أن «الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد».فلسطينية تنتظر الخبز أمام أحد المخابز في غزة (أ.ب) وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.ودمرت آلاف المباني في القطاع المكتظ البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، نزح أكثر من نصفهم. headtopics.com

وأفاد المرصد السوري، أمس الأحد، بدوي انفجارات ناجمة عن استهداف طائرات مسيَّرة لقاعدة «الشدادي» الأميركية، جنوب الحسكة شرق سوريا، في استمرار لعمليات قصف للقواعد التي تأوي جنوداً من التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وكان المرصد قد أشار، يوم الجمعة، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جرَّاء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي. https://aawsat. headtopics.com

كما حثَّ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة.

وفي إطار المساعي ذاتها، بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمخاوف من تصعيد أوسع للصراع في الشرق الأوسط. وتعهَّد الزعيمان الأوروبيان بالعمل معاً لضمان إيصال الأغذية والوقود والمياه والأدوية إلى المدنيين في غزة، حسبما أفادت به متحدثة باسم الحكومة البريطانية. headtopics.com

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