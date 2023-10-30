Экономист Лебедев спрогнозировал рост цен на шоколад в РФ на 50%

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. В конце этого года и начале 2024-го какао-продукты и шоколад подорожают на 35-50%, считает доктор экономических наук, профессор департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев. По его словам, это связано с рекордным за 40 лет ростом мировых цен на какао-бобы.

«За прошедший год их стоимость повысилась примерно на 47% из-за опасений, что плохая погода и болезни сельскохозяйственных культур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится две трети мировых поставок. В сентябре 2023 года нью-йоркские фьючерсы на какао с поставкой в декабре достигли 12-летнего максимума, приблизившись к цене, которая последний раз наблюдалась в 1979 году – 3 856 долларов за тонну.

По словам экономиста, в России шоколад подорожает на 35–50%, и такая тенденция сохранится до следующего урожая какао-бобов. При этом рост стоимости будет происходить постепенно. «Этому способствуют широкий ассортимент, промо-акции, а также различные программы лояльности ритейлеров. Кроме того, у ряда производителей еще остались запасы сырья, купленные ранее. Также следует учитывать, что подорожание будет дифференцированным в зависимости от изделия. Не все готовые продукты содержат одинаковый процентный состав какао-бобов. Поэтому и цены будут варьироваться», — отметил Константин Лебедев. headtopics.com

Ранее сообщалось, что некоторые производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о росте цен на их продукцию. ​Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

До этого экономист спрогнозировал возможный дефицит шоколада и изделий из него и посоветовал запастись им заранее.

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Дело в бобах.Ретейлеры получают уведомления о росте цен на шоколад от поставщиков. Прочитайте больше ⮕

В работе Telegram произошел сбойПользователи Telegram из разных регионов РФ пожаловались на сбои в работе мессенджера в ночь на 30 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Сбой.РФ ». Прочитайте больше ⮕

АКОРТ: часть производителей уведомила ретейлеров о росте цен на шоколадПри этом торговые сети вместе с поставщиками хотят избежать резкого роста цен. Прочитайте больше ⮕

Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины повысит ценыЭксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что расторжение договора о транзите газа между Украиной и РФ приведет к росту цен на мировых рынках Прочитайте больше ⮕

«Сибирь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛХоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Витязь». Прочитайте больше ⮕

«Лада» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в ТольяттиХоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал». Прочитайте больше ⮕