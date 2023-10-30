Дело в бобах.

В конце этого года и начале 2024 какао-продукты и шоколад подорожают на 35-50%. При этом повышенный спрос, в ожидании роста цен и в преддверии новогодних праздников, может стать еще одной причиной удорожания. Так эксперты прокомментировали aif.ru уведомление производителей шоколада о росте цен на их продукцию. Аналитики убеждены, что цены будут расти постепенно.

Впервые за 40 лет Удорожание шоколада в России связано с рекордным за 40 лет ростом мировых цен на какао-бобы. За прошедший год их стоимость повысилась примерно на 47% из-за опасений, что плохая погода и болезни сельхозкультур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане на которые приходится две трети мировых поставок, пояснил профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Константин Лебедев.

«В середине сентября 2023 года нью-йоркские фьючерсы на какао с поставкой в декабре достигли 12-летнего максимума, приблизившись к цене, которая последний раз наблюдалась в 1979 году – 3 856 долларов за тонну. На прошлой неделе, 27 октября, стоимость превышала 3 862 доллара. Ожидается, что в России к концу 2023-началу 2024 года какао-продукты и, соответственно, шоколад подорожают на 35–50%. Такая тенденция сохранится до следующего урожая какао-бобов», – сказал Константин Лебедев. headtopics.com

Ряд торговых сетей уже получили уведомления от производителей о повышении цен на шоколад. По словам эксперта, обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

«Сейчас рано говорить о единовременном повышении розничных цен. Этому способствуют широкий ассортимент, промо-акции, а также различные программы лояльности ритейлеров. Кроме того, у ряда производителей еще остались запасы сырья, купленные ранее. Также следует учитывать, что подорожание будет дифференцированным в зависимости от изделия. Не все готовые продукты содержат одинаковый процентный состав какао-бобов», – подчеркнул Константин Лебедев. headtopics.com

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