По словам главы республики Сергея Меликова, беспорядки в аэропорту Махачкалы, а также другие попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, создать протестный фон, организуются из-за рубежа. Делается это через Telegram-каналы: при помощи нехитрой схемы, состоящей из вранья и игры на чувствах верующих.

Илья Пономарёв сделал карьеру, не в последнюю очередь благодаря родственным связям. Его отец был зампредом Госстроя России в конце 90-х, мать входила в Совет Федерации от Чукотки, а дед при СССР трудился дипломатом, поэтому Пономарев некоторое время жил в Польше.

В 2014 году Пономарев стал единственным депутатом Государственной Думы, проголосовавшем против вхождения Крыма в состав России. В том же году покинул страну, сбежав в США а уже оттуда в 2016-м перебрался в Киев. На родине же Пономарев попал под уголовное дело о хищения в фонде «Сколково» на 750 000 долларов, которые он получил за мифические «лекции» и «исследования». headtopics.com

На Украине оппозиционер озаботился созданием «теневого правительства» России, со штаб-квартирой в Польше, понятно. А также создал СМИ, в котором над антироссийской концепцией трудятся покинувшие Россию оппозиционеры, украинские блогеры и анонимные авторы. Именно там была опубликована «концепция закона о люстрации» и «акт о национальном сопротивлении».

Илья Пономарев отнес к заслугам подконтрольной ему террористической группы «Национальная республиканская армия» и убийство журналистки Дарьи Дугиной. При этом Пономарев не раз заявлял, что и СМИ, и тергруппы финансирует из своих средств. Якобы он потратил на это миллион долларов. Однако никаких активов в России, которые могли бы приносить ему доход, у него не осталось. Поэтому эксперты полагают, что он просто получает деньги из-за рубежа на свою подрывную деятельность. headtopics.com

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