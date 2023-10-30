«Лада» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

«Второй матч для «Лады» в течение 24 часов. Предполагалось, что первый получится крайне тяжелым для тольяттинцев, после чего «Адмирал» с ними как-нибудь разберется. Матч с «Магниткой» получился действительно не простым, но и особой сложности в нем заметно не было – «Магнитка» сейчас какая-то «сборно-разборная» и «ест с руки».

Зато в чем можно не сомневаться, так это в колоссальном психологическом подъеме в хозяйской раздевалке. Дело тут не только в победе над «Магниткой», но и в том, что после этой победы «Лада» вышла в лидеры Восточной конференции. Ни фига себе поворот!На сегодняшний день мы имеем 67,9 процента домашних очков у «Лады» (не так уж и много для лидера конференции) против 27,3 процента выездных очков у «Адмирала».

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