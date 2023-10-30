Актриса Безрукова рассказала, как в Китае к ней в бунгало заползла змея

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Актриса Ирина Безрукова рассказала журналистам, как одна из ее недавних поездок в Китай обернулась опасным инцидентом. Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка была в КНР на съемках. Однажды после рабочего дня к ней бунгало заползла змея. Безрукова предположила, что пресмыкающееся потянулось к теплу, поскольку на улице уже было сыро. К счастью, змея никому не навредила.

«Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента», – призналась Безрукова. По ее словам, помимо змеи она видела ящериц и тараканов. Ранее сообщалось, как в лесу у подмосковной Балашихи грибники обнаружили деревянный ящик, в котором находился трехметровый питон. Спасатели отвезли ящик с рептилией на свою базу, где находку осмотрели ветеринары. headtopics.com

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