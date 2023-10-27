ЦАХАЛ показал оперативный штаб ХАМАС под крупнейшей больницей в Газе

В частности, отметил Хагари, под крупнейшей больницей "Шифа" в городе Газа находится командный центр движения ХАМАС.

"У нас есть конкретные доказательства того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября", - также сказал представитель ЦАХАЛ, подчеркнув, что информация основана на широком спектре разведывательных данных.

В Телеграм-канале ЦАХАЛ также было опубликовано видео, где на основе компьютерной графики представлено, как может выглядеть командный пункт ХАМАС под больнице "Шифа".

Прочитайте больше:

mkomsomolets »

ХАМАС опровергло заявление Израиля о своём командном штабе под больницей в ГазеДвижение ХАМАС сообщило, что утверждения Армии обороны Израиля о базировании в больнице Шифа в секторе Газа руководства организации являются предлогом для её бомбардировки. Прочитайте больше ⮕

FT: Катар работает над освобождением 50 заложников из сектора ГазаПо последним данным, сторонники ХАМАС удерживают в Газе не менее 224 заложников Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили о сбитом вертолете ЦАХАЛБоевое крыло ХАМАС — Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — сообщило о сбитом вертолете ЦАХАЛ. Сообщение размещено в Telegram-канале ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Наши гости: в ХАМАС определились со статусом иностранных заложников в ГазеКак сообщает ливанский телеканал Al-Manar, заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в беседе с журналистами уважительно высказался о статусе иностранных заложников в Газе Прочитайте больше ⮕

Более 250 объектов ХАМАС в Газе попали под удары ВВС ИзраиляЦелями авиации ЦАХАЛ стали объекты инфраструктуры, командные пункты и ракетные установки. Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕