Гончаренко оценила решение Валиевой выступить на Гран-при после слушаний в CAS

Заслуженный тренер России по фигурному катаниюпринять участие в этапе Гран-При России в Казани, который стартует на следующий день после слушаний дела российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее CAS отложил слушания по делу Валиевой на 9-10 ноября. А этап Гран-при России пройдет в Казани 11-12 ноября. «Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила — девочка закаленная, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни.

Валиева — лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчет, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идет тренировочный процесс, этап стоит в плане», — приводит слова Гончаренко Metaratings. headtopics.com

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