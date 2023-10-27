Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа

против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа.

Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны», — заявил представитель ЦАХАЛ.

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