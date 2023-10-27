«Друзья что‑то чувствовали и говорили завязывать с вечеринками» — боец MMA Мирзаев

— Не секрет, что в 2011 году у тебя был подписанный контракт с Bellator. Расскажи, кто вел переговоры и какие были условия. — После боя с Масанори Канехарой прислали три или четыре контракта. Выбор делал Камил Гаджиев, он вел переговоры. Условия с Bellator я не знал, жил спортом. За неделю до отъезда все обрушилось. (В августе 2011 года Мирзаев ударил Ивана Агафонова возле клуба «Гараж», в результате чего тот упал и ударился головой об асфальт. Через пять дней Агафонов умер в больнице.

— Говорят, что ты должен был выступать в Гран‑при Bellator. Так ли это? — Да. Знаешь, я сам себя подкалываю — первый, кто подписал контракт с Америкой, и первый, кто не уехал. Я должен был вылетать в США на сборы и обследования. В последнее время друзья — Сангаджи Тарбаев, Камил, Маркус — все говорили, чтобы я завязывал с вечеринками. Они чувствовали то, что я не чувствовал, — приводит слова Мирзаева «РБ Спорт».

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