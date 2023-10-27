Два молодых россиянина придушили таксиста ради тысячи рублей

В Московской области полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба МВД. По словам таксиста, по заявке он отвез двух пассажиров в пригород города Иваново, где один из мужчин внезапно накинул ему на шею шнурок, пока второй держал руки.

Придушенный водитель потерял сознание, а когда очнулся рядом никого не было, пропала также его машина и тысяча рублей из кармана. Полицейские вскоре нашли машину пострадавшего, выяснилось, что злоумышленники бросили ее в 46 километрах от места нападения на таксиста, возле города Гаврилов-Ям (Ярославская область). Оперативники установили личности разбойников, как оказалось, ранее они уже были судимы за кражи и грабежи. По горячим следам оба были задержаны.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

Российские репетиторы раскрыли свои заработкиБольше половины российских репетиторов получают за час урока 1-1,5 тысячи рублей Прочитайте больше ⮕

«Хворые» люди.Киевского таксиста наказали за то, что он отказался общаться с пассажирками на украинском. Прочитайте больше ⮕

Жена потребовала с россиянина 173 миллиона рублей алиментов авансомЭкс-супруга потребовала с топ-менеджера российской инвестиционной компании «Ренессанс капитал» 173 миллиона рублей алиментов. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. По данным издания, размер суммы объясняется тем, что россиянка захотела получить всю сумму авансом. Прочитайте больше ⮕

Мошенники обманули россиянина на три миллиона рублейНа Камчатке мошенники обманули 38-летнего местного жителя на три миллиона рублей. Жителю города Вилючинска позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они напугали россиянина, рассказав, что с его счета списывают деньги и отправляю для финансирования террористических организаций. Прочитайте больше ⮕

Мошенники выманили у россиянина около трех млн рублей из-за «финансирования террористов»Житель города Вилючинск отдал мошенникам почти три миллиона рублей после одного звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону. Прочитайте больше ⮕

В Петербурге два пенсионера доверились мошенникам и лишились семи млн рублейПожилые люди отдали мошенникам семь миллионов рублей. Об этом сообщает « Фонтанка ». Прочитайте больше ⮕