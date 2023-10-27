ХАМАС опровергло заявление Израиля о своём командном штабе под больницей в Газе

Как заявили в ХАМАС, данные обвинения ложны, преступны и опасны, поскольку они открывают путь для нападения на центральную больницу, в которой находятся тысячи пациентов и раненых, а также более 40 тысяч перемещённых лиц.Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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Более 250 объектов ХАМАС в Газе попали под удары ВВС ИзраиляЦелями авиации ЦАХАЛ стали объекты инфраструктуры, командные пункты и ракетные установки. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили о гибели 50 заложников в Газе из-за обстрелов ВС ИзраиляПленников удерживают бойцы палестинского движения. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС заявило о гибели порядка 50 заложников в Газе при обстрелах ВС ИзраиляТакую оценку привело боевое крыло палестинского радикального движения - группировка 'Бригады Иззэддина аль-Кассама' Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля заявила о нанесении ударов еще по трем командирам ХАМАС в ГазеПо ее информации, эти командиры действовали в рядах батальона 'Дарадж-Туффа', который 'считается самой важной бригадой' в структуре боевых подразделений движения Прочитайте больше ⮕

FT: Катар работает над освобождением 50 заложников из сектора ГазаПо последним данным, сторонники ХАМАС удерживают в Газе не менее 224 заложников Прочитайте больше ⮕

Наши гости: в ХАМАС определились со статусом иностранных заложников в ГазеКак сообщает ливанский телеканал Al-Manar, заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в беседе с журналистами уважительно высказался о статусе иностранных заложников в Газе Прочитайте больше ⮕