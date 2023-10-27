«Мой поступок кажется необычным».

События вокруг смелого пенсионера из Щелкова, скрутившего вора на улице, продолжают развиваться. Его старенькую «Оку» уже забрал на ремонт некий коммерсант. Новая машина, сертификат на которую пенсионеру вручила местная администрация, тоже на подходе.

«День-другой подожду, буду звонить, узнавать, может, скажет, деталей нет или что-то не получается, — до конца не верит в свою удачу Михаил Макаров. — Я как-то привык к тому, что что-то не получается, а не к тому, что столько хорошего происходит само собой».

В пятницу, 27 октября, героя наградили в областном отделении полиции. Руководитель главного управления МВД РФ Виктор Пауков вручил ему благодарственную грамоту и телевизор. Как заявил полицейский, поступок Михаила Викторовича стал примером для всех, в том числе и для сотрудников полиции. «Приятно, конечно, — признается aif.ru Михаил Макаров. — Сегодня когда у отделения брали у меня интервью, идет мимо москвич: „О, это вы, говорит, — у нас герой! Позвольте вам руку пожать“ и дальше пошел. headtopics.com

Сейчас в планах Михаила Викторовича, воспользовавшись ситуацией, так как его слово стало иметь в Щелково какой-то вес, попытаться продвинуть свою идею о помощи пенсионерам органов служб правопорядка. В свете последних событий, возможно, его инициатива будет услышана.

Статья по теме «Я ж бывший охранник». Пенсионера-героя из Щелкова отблагодарили «Нивой» «Надо сейчас узнать, сколько вообще в Щёлково активных пенсионеров и попробовать как-то привлечь их к различным проектам, помогать обществу, если удастся. У меня много идей, мы хотим быть полезными, но раньше нас никто не слышал, а теперь есть шанс, что всё получится», — делится он. headtopics.com

Напомним, в среду, 25 октября, Михаил Макаров — бывший охранник — остановил 35-летнего преступника, отнявшего мобильный телефон у школьника. Мальчик стал кричать «помогите!» и пенсионер, который чинил неподалеку свою старенькую «Оку», среагировал мгновенно — поставил подножку злоумышленнику, когда тот пробегал мимо, скрутил его и сдал полиции. Телефон мальчику, конечно же, тоже вернул.

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