Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передали в ГСУ СКР

Уголовное дело о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту"Уйташ" будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Как уточнили в СКР, сейчас идут допросы задержанных участников инцидента. Проводятся обыски у организаторов и исполнителей беспорядков. Повреждения, нанесенные воздушной гавани Дагестана, зафиксированы, изъяты записи с камер наблюдения.поздно вечером. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, к самолетам. Участники беспорядков выступали против приземления рейса из Тель-Авива. В итоге работа воздушной гавани была парализована.

Пострадали девять силовиков. Двое из них находятся в больнице. Полиция установила личности 150 участников противозаконных действий. 60 из них уже задержаны и дают показания.

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