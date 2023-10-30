Уголовное дело о беспорядках в Махачкале передали в ГСУ СК России

Дело было передано для "полного, объективного и тщательного расследования", говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела о массовых беспорядках на контроль. Кадры хаоса в аэропорту Махачкалы: протесты, палестинские флаги, задержания Смотрите фотогалерею по теме

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Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета заявил, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передали в ГСУ СКРУголовное дело о массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту 'Уйташ' будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Прочитайте больше ⮕

Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передадут для расследования в ГСУ СКПредседатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram. Прочитайте больше ⮕

В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядкахГлавы кавказских регионов призывают не поддаваться на провокации Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

Глава СК взял под контроль уголовное дело о массовых беспорядках в ДагестанеГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. Он поручил найти участников и организаторов протеста, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕