Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передадут для расследования в ГСУ СК

«По итогам совещания глава ведомства принял решение передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — указывается в сообщении.

Уже ведутся допросы участников беспорядков. Кроме того, организованы обыски по месту жительства причастных к организации преступления лиц. Также следователи осмотрели место происшествия, зафиксировав повреждения имущества и изъяв записи с камер видеонаблюдения.Новость дополняется

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое сотрудников правоохранительных органовГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в аэропорту Махачкалы при беспорядках пострадали двое полицейских Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин взял на контроль дело о беспорядках в аэропорту МахачкалыПредседатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 30 октября. Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин взял на контроль дело о массовых беспорядках в аэропорту МахачкалыГлава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву установить все обстоятельства преступления. Прочитайте больше ⮕

Меликов предложил задержанным в аэропорту «отмыться от позора» в зоне СВООн поделился мнением о судьбе участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые были задержаны правоохранителями. Прочитайте больше ⮕

Расследование ЧП в аэропорту Уйташ взял на контроль глава СКРГлава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках и насилии в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕