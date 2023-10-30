Власти Севастополя сообщили о двух сбитых над городом целях

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Развожаева.

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Губернатор Севастополя рассказал о сбитых воздушных целях над городомГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительной информации, над городом были сбиты две воздушные цели. Прочитайте больше ⮕

Обломки сбитого над Ростовом-на-Дону беспилотника повредили шесть крышМэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил подробности о последствиях уничтожения беспилотника над городом Прочитайте больше ⮕

Обломки после работы ПВО упали на 18 домов в РостовеГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко привел уточненные данные о наличии повреждений в результате перехвата воздушной цели над городом. Прочитайте больше ⮕

Севастополь атакован украинскими беспилотникамиГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на понедельник сообщил о появлении дронов противника на внешнем рейде. Прочитайте больше ⮕

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Смолов: до конца года «Динамо» важно набрать максимум очковНападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о целях команды до конца первой части чемпионата России. Прочитайте больше ⮕