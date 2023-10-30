Франция хочет выслать россиян, считающихся радикальными исламистами

Как добавил Дарманен, около 60 человек российского, в том числе чеченского происхождения, входят в число радикальных исламистов. Порядка 40 заключены в тюрьму, еще 20 — либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.

Как добавил Дарманен, около 60 человек российского, в том числе чеченского происхождения, входят в число радикальных исламистов. Порядка 40 заключены в тюрьму, еще 20 — либо в центрах административного задержания, либо под домашним арестом.

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Франция заявила о депортации 39 «приверженных радикальному исламу» россиянФранция начнет процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в «приверженности радикальному исламу». Об этом 30 октября заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен.Он отметил, что во Франции ждут согласия России на прием граждан.Новость дополняется Прочитайте больше ⮕

Франция станет депортировать россиян, «приверженных к радикальному исламу»Власти Франции намерены начать процедуру депортации почти 40 российских граждан, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, его слова приводит RMC . Прочитайте больше ⮕

Франция депортирует 39 россиян, «приверженных к радикальному исламу»Этих людей вышлют из страны после согласия России принять их. Прочитайте больше ⮕

«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 30 октябряСегодня, 30 октября, начнётся хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. Прочитайте больше ⮕

ВВС Украины: Киев не получит другие иностранные истребители, кроме F-16Исходя из реалий, Украина хочет получить технику как можно быстрее. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Абдоллахиан: Иран не хочет распространения конфликта на Ближнем ВостокеИран не хочет, чтобы палестино-израильский конфликт распространялся на другие регионы Прочитайте больше ⮕