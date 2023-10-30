Губернатор Севастополя рассказал о сбитых воздушных целях над городом

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал он.

Глава региона отметил, что все службы продолжают контролировать обстановку в городе. Также он вновь призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытия.До этого Михаил Развожаев заявлял, что в городе объявлена воздушная тревога.

30 октября Telegram-канал Baza писал, что ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл. Ночью губернатор Севастополя в 4:18 мск сообщал, что Черноморский флот на внешнем рейде отбивает атаку беспилотников.Ранее в России создали новую систему подавления дронов. headtopics.com

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