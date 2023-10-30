Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК России

«Глава ведомства принял решение передать уголовное дело в главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — говорится вБолее трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

«Глава ведомства принял решение передать уголовное дело в главное следственное управление Следственного комитета для полного, объективного и тщательного расследования», — говорится вБолее трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

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Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

Глава СК взял под контроль уголовное дело о массовых беспорядках в ДагестанеГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. Он поручил найти участников и организаторов протеста, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы передадут для расследования в ГСУ СКПредседатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram. Прочитайте больше ⮕

В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядкахГлавы кавказских регионов призывают не поддаваться на провокации Прочитайте больше ⮕

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках из-за захвата аэропорта Махачкалы — MeduzaСледственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках, после того как толпа с антисемитскими лозунгами прорвалась на взлетное поле. Об этом сообщает РИА Дагестан. Прочитайте больше ⮕

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за событий в аэропорту МахачкалыВ полиции предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях. Прочитайте больше ⮕