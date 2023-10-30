В Черкасской области уничтожен арсенал воздушных сил Украины

, ракетчики и операторы беспилотников, привлеченные к участию в специальной военной операции, отработали по 128 целям.

, ракетчики и операторы беспилотников, привлеченные к участию в специальной военной операции, отработали по 128 целям.

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На аэродроме Канатово: ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины в Кировоградской областиРоссийские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в Херсонской и Днепропетровской областях были сбиты украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Прочитайте больше ⮕

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревогаВ Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской областиВооруженные силы (ВС) РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР в Черкасской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны России.Также были поражены пункты управления четырех бригад украинской армии в ДНР, а также в Харьковской и Николаевской областях. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили украинский арсенал в Черкасской областиКроме того, сообщается об отражении атак украинских войск на разных участках фронта. Прочитайте больше ⮕

Сбиты два украинских самолета и перехвачены ракеты американского производства в зоне СВО. Новости. Первый каналПо данным нашего Минобороны, за сутки российские системы ПВО сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в Херсонской и Днепропетровской областях. Прочитайте больше ⮕

В ВСУ заявили, что Украина не получит никаких современных иностранных истребителей, кроме F-16Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина не получит больше никаких современных иностранных истребителей, кроме обещанных F-16. Прочитайте больше ⮕