Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Российские ВКС уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВВС Украины в Черкасской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным ударом российской авиации по населенному пункту Дубиевка ликвидирован склад с авиабоеприпасами. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, на Купянском направлении ВСУ потеряли до 110 военных, технику и были вынуждены отступить после ударов российской артиллерии. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины за минувшую неделю совершили 100 атак на позиции российских войск на донецком, купянском и красно-лиманском направлениях. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской областиВооруженные силы (ВС) РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР в Черкасской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны России.Также были поражены пункты управления четырех бригад украинской армии в ДНР, а также в Харьковской и Николаевской областях. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на аэродроме в Кировоградской областиПротивник лишился двух самолетов и 36 беспилотников. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley в ЗапорожьеРоссийские военные для этого применили FPV-дроны. Прочитайте больше ⮕

На аэродроме Канатово: ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт Воздушных сил Украины в Кировоградской областиРоссийские войска поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины на аэродроме Канатово в Кировоградской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в Херсонской и Днепропетровской областях были сбиты украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили два танка Leopard и две BradleyРоссийские военные уничтожили два немецких танка Leopard и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley при атаке ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщил РИА 'Новости' боец с позывным Якут, цели ликвидировали подразделения 1430-го полка ВС РФ. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу Dana ВСУРоссийские военные уничтожили чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕