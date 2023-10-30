ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР в Черкасской области. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны России.

Также были поражены пункты управления четырех бригад украинской армии в ДНР, а также в Харьковской и Николаевской областях.

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