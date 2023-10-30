Более 13 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Индии

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В Индии в результате столкновения поездов есть погибшиеНа юго-востоке Индии столкнулись два пассажирских поезда. В результате минимум 6 человек погибли, более 20 получили ранения. Прочитайте больше ⮕

В Америке отметили Хэллоуин массовыми расстреламиМинимум 6 человек погибли и более 40 пострадали в результате стрельбы по случаю Хэллоуина в США. Прочитайте больше ⮕

В США устроили стрельбу на Хэллоуин: двое погибли, 18 раненыНе менее двух человек погибли, 18 ранены в результате стрельбы в городе Тампа в американском штате Флорида Прочитайте больше ⮕

В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человекВ столкновении двух маршрутных такси в Севастополе получили травмы более десяти человек Прочитайте больше ⮕

АР: не менее двух человек погибли в результате стрельбы во ФлоридеЕще 18 пострадали Прочитайте больше ⮕

Минздрав Дагестана сообщает о ранении нескольких полицейских в аэропорту МахачкалыВ пресс-службе Дагестана подтвердили, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали несколько человек Прочитайте больше ⮕