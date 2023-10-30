Юрий Назаров высказался о Пугачевой, ищущей очередную родину

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Народный артист РФ Юрий Назаров, сыгравший более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», «Маленькая Вера» и др., в интервью aif.ru высказался об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на Кипр после того, как началось обострение палестино-израильского конфликта. Примадонна с детьми и мужем уехала из РФ в Израиль, когда Россия начала спецоперацию на Украине.

Актер сказал, что согласен с мнением заслуженной артистки РФ, парламентария Елены Драпеко, сравнившей Пугачеву и Галкина с известной всем вонючей субстанцией, болтающейся в проруби. «Ну и вправду ведь, была Примадонна, а стала, как д…о в проруби! - сказал Юрий Назаров aif.ru о Пугачевой. - Какие бы она там себе особняки ни покупала, заработав немалых денежек на России, все равно я не верю, что на душе там хорошо. Вдали от родной земли, я не верю, что радостно можно жить, какие хоромы ни покупай. На старости лет оказаться там, где ты никому на хрен не нужен. Мне в страшном сне такое не привидится.

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