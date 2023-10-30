Ахметов: на ничью с ЦСКА наиграли, для «Краснодара» каждый матч на вес золота

Полузащитник «Краснодара»«Первый тайм провели не так, как хотели, хотя тоже был у нас моменте. Во втором лучше атаковали, были хорошие моменты, не реализовали 100% моменты. На ничью точно наиграли.

Впереди «Крылья», сначала надо этот матч выиграть, а потом уже «Зенит». Сейчас каждая игра на вес золота. Тренерский штаб старается психологически прививать нам менталитет победителя независимо от соперника: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 13 сыгранных матчей в РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Ахметов — о поражении от ЦСКА: жалко проигрывать такой матч. Очко мы заслуживалиПолузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов считает, что «быки» не заслуживали поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). Прочитайте больше ⮕

Названы стартовые составы на матч ЦСКА — «Краснодар»Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Прочитайте больше ⮕

Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в гостевом матче с «Сибирью»В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ЦСКА. Прочитайте больше ⮕

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛИзвестный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Краснодар». Прочитайте больше ⮕

Мостовой: матч с ЦСКА определяющий для «Краснодара» — «Зенит» приближаетсяБывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Прочитайте больше ⮕

Экс-игрок «Краснодара» Нахушев поделился ожиданиями от матча с ЦСКАБывший игрок «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча МИР РПЛ с ЦСКА, который пройдёт 29 октября на «ВЭБ Арене». Прочитайте больше ⮕