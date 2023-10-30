Ветеринары посоветовали не заводить котиков с плоской мордой. И вот почему

Подробнее о трудностях содержания обладателей сплюснутых мордочек рассказали ветеринары британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). Почему кошки с плоскими мордашками слабее здоровьем, чем кошки с обычным черепом? Всё дело в неестественности такой формы головы для этих животных. Она сформировалась не естественным, эволюционным путём, а в результате скрещиваний для выведения новых пород.

А ещё у них возникает синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей. «Этим кошкам зачастую трудно делать самое важное, что нужно всем существам для выживания, — дышать», — отметила ветеринар RSPCA Элис Поттер. Обструкцию дыхательных путей можно распознать по следующим признакам: частые фырканья или храп, сон или лежание в странных позах, подпирание рта игрушками, обмороки.

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