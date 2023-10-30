В Кремле согласились со словами Шойгу об угрозе столкновении ядерных держав

В Кремле полностью согласны с заявлением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об угрозе прямого военного столкновения ядерных держав, заявил в ходе брифинга в понедельник, 30 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Шойгу, сделанное им ранее в этот день на полях Сяншаньского форума.

Кроме того, Шойгу сообщил, что власти Соединенных Штатов и государства-члены НАТО продолжают рассчитывать на успех в вопросах подрыва безопасности России и лишения российской армии и простых граждан воли к сопротивлению. Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности данных планов, уточнил он.

30 октября в Минобороны сообщили, что глава МО РФ прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он выступит с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности». В Сяншаньском форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также ряда европейских государств. headtopics.com

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