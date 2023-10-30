Системы ПВО России уничтожили 39 украинских беспилотников за сутки

За сутки уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны удалось перехватить в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белгоровка Луганской народной республики. Кроме того, силы ПВО сбили украинские дроны над Старомлыновкой, Новолуганским, Верхнеторецким в ДНР, Чапаевке и Очеретоватом Запорожоской области, а также в районе населенных пунктов Крынки и Пролетарка Херсонской области.Ранее в этот же день силы ПВО России сбили восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма.

29 октября Минобороны России сообщило об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки. Как заявили в военном ведомстве, системы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое, Золотаревка, Верхнеторецкое, Новофедоровка и Васильевка. headtopics.com

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