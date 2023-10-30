В Кремле согласились с заявлением Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав

На X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу сказал, что линия стран Запада на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Шойгу также заявил, что между всеми ядерными державами – постоянными членами Совета Безопасности ООН должны сохраняться равноправные отношения, поскольку эти государства несут ответственность за глобальную стабильность.

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