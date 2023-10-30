Песков: в Кремле солидарны со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью солидарны с высказываниями министра обороны Сергея Шойгу о возможности военного столкновения ядерных держав. Об этом сообщает РИА Новости.

На форуме в Китае Шойгу предупредил, что линия Запада на обострение конфликта с Россией несёт угрозу прямой военной конфронтации ядерных государств со всеми катастрофическими последствиями. Ранее Шойгу заявил, что Запад использует Украину в качестве тарана для нанесения России «стратегического поражения». При этом он указал на то, что Вашингтон годами целенаправленно разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности.

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