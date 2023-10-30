В Кремле солидарны со словами Шойгу об угрозе военного конфликта ядерных держав

несёт угрозу столкновения ядерных держав.

Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

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Шойгу заявил, что Запад использует Украину в качестве таранаПо его словам, линия Запада на обострение несет угрозу столкновения ядерных держав. Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 12:00 от 30.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: ожесточенные бои идут в Дженине на Западном берегу реки Иордан; на полях Сяншаньского форума Сергей Шойгу провел переговоры с зампредом центрального военного совета КНР. Прочитайте больше ⮕

В России заявили о новом этапе эскалации между Израилем и ПалестинойМинистерство иностранных дел России сообщило об обострении в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Прочитайте больше ⮕

Шойгу прибыл в Пекин с официальным визитомМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник прибыл в столицу КНР Пекин с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Прочитайте больше ⮕

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитомМинистр обороны РФ Сергей Шойгу 30 октября прибыл в Пекин с рабочим визитом.Отмечается, что в ходе своего визита в КНР Шойгу примет участие в Сяншаньском форуме безопасности. Прочитайте больше ⮕

В центральной части Израиля прозвучали сирены первый раз за деньОни предупреждают население об угрозе ракетного удара Прочитайте больше ⮕