Vitória dramática do Sporting sobre o Benfica

Foi um verdadeiro jogo de loucos no João Rocha que terminou com uma dramática vitória do Sporting sobre o Benfica. Prometia ser um jogo quente e disputado com um dérbi lisboeta merece. A expetativa não só foi correspondida como superada, especialmente para os adeptos leoninos que viram a sua equipa distanciar-se dos rivais na classificação da liga. A primeira parte mostrou-se muito equilibrada, também devido ao nervosismo apresentado por ambas as equipas no início do embate.

O Benfica saiu na frente com 4-14, mas Marcus Lovett Jr. aproximou os verdes e brancos dos bicampeões nacionais para entrar no segundo período a perder por apenas 2 (14-16). As formações de Lisboa começaram a 'acordar' e aproximaram-se dos 50% de lançamentos aproveitados, em dez minutos com um ritmo bem mais acelerado, que valeu a liderança mínima do encarnados à entrada da segunda parte (36-37). Parecia que a história desta ainda breve época do Benfica se ia repeti





