Libertação de reféns em Israel

O serviço prisional libertou 39 prisioneiros masculinos e femininos no sábado como parte do acordo para a libertação dos sequestrados. A imagem mostra Emily Hand, de oito anos, uma das reféns libertadas, com seu pai. O Hamas publicou um vídeo mostrando a libertação do segundo grupo de reféns, indicando que eles estão em boas condições de saúde, embora alguns estejam usando muletas e outros estejam sendo levados para receber cuidados médicos.





Israel anuncia libertação de soldado raptada pelo HamasOri Megidish foi capturada no dia 7 de outubro durante os ataques do Hamas.

Hamas anuncia libertação de reféns estrangeiros nos próximos diasToda a informação nacional e internacional. Música, programas, vídeos e podcasts. Na rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo.

Guterres aborda libertação de reféns do Hamas com IrãoO secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, 'a importância da contribuição iraniana para a libertação incondicional e imediata' dos reféns do Hamas.

Guterres aborda libertação de reféns do Hamas com IrãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Guterres pede ao Irão para colaborar na libertação de reféns do HamasO l&237;der das Na&231;&245;es Unidas tamb&233;m apelou a todos os esfor&231;os para evitar uma repercuss&227;o regional do conflito, naquela regi&227;o do M&233;dio Oriente.

