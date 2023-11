Sport Zone alerta para incidente de cibersegurança

A Sport Zone pediu aos clientes que, como"medida preventiva", se mantenham atentos"a tentativas fraudulentas e alerta para emails suspeitos, chamadas ou mensagens de texto".alertou para um incidente de cibersegurança, que pode ter comprometido dados de encomendas e 'login' dos clientes, a quem pediu atenção a possíveis tentativas fraudulentas e emails suspeitos.

Na mensagem, a empresa disse que"experienciou um incidente de cibersegurança" e pediu desculpa por"qualquer impacto" que"possa ter causado". "Estamos a realizar uma investigação minuciosa e metódica com especialistas de cibersegurança para entender a situação, para conter o incidente e proteger os nossos sistemas", indicou, explicando que a investigação,"que se encontra em curso, demonstra agora que um dos sistemas impactados inclui alguns dados de encomendas e de login" dos"clientes no site da Sport Zone e que poderão ter sido acedidos ou visualizados por uma entidade externa não autorizada". A marca realçou que não dispõe"da totalidade dos dados relativos a cartões de pagamento ou das passwords utilizadas" no sit





