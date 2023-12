Sporting vence o FCPorto por 2-0

O Sporting venceu o FCPorto (2-0) na última segunda-feira e naquele que era o jogo mais ansiado da jornada, ganhou e ganhou bem, foi superior em todos os aspetos, os dragões mostraram fraquezas velhas e que se vêm agudizando por falta de aposta no mercado e, infelizmente, deixaram o campo com um rasto de arruaceiros que cada vez mais se lhes cola à pele sempre que perdem.

Pode Sérgio Conceição vir lamentar-se de já ter visto a sua equipa jogar mais de duas horas com um jogador a menos durante este campeonato, mas se calhar, em vez de fazer má cara aos jornalistas com quem entra em conflito nas Conferências de Imprensa, deveria franzir o sobrolho e dar um gritos bem merecidos a jogadores como Pepe, logo este, que se fez expulsar irresponsavelmente durante o clássico, ainda por cima por um gesto que já se torna insuportavelmente inadmissível no capitão portista, deixando os seus companheiros diminuídos em campo e incapazes de resolverem um problema irresolúve





🏆 15. in PT

