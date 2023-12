Sporting vence Gil Vicente e isola-se na liderança do Campeonato

As palavras de Rúben Amorim não servem propriamente para ganhar jogos ou ultrapassar dificuldades mas têm o condão de balizar aquilo que se pode esperar de um qualquer encontro. Primeiro, pela forma sempre pragmática com que aborda todas as questões (a que quer responder). Depois, pela maneira como consegue desdramatizar o que pode ser mau e desvaloriza o que corre o risco de cair no excessivamente bom. Por fim, e mais importante do que tudo, pela visão que tem da equipa.

Comparar aquilo que dizia na última temporada e o que afirma esta época é quase entrar numa realidade oposta mesmo que nem todos os resultados vão ao encontro do pretendido. Era à luz dessa premissa que o Sporting chegava à receção ao Gil Vicente,após o empate do Benfica em Moreira de Cónegos e antes do ciclo complicado a fechar a primeira volta que terá uma viagem a Guimarães e a receção ao FC Porto. Sporting vence Gil Vicente com bis de Gyökeres após reviravolta e isola-se na liderança do Campeonato "Fomos a melhor equipa nos jogos com o Benfica e com a Atalant





