Avaliação do atual momento do Sporting e a liderança no campeonato

Como avalia o atual momento do Sporting? A liderança no campeonato é justa? - Justa é. O Sporting, desde o início da época, até agora. Tem sido, dos grandes, a equipa mais consistente. Tem jogado bem, tem defendido bem, tem marcado muitos golos. O Gyokeres veio dar uma profundidade ofensiva que o Sporting há muitos anos não tinha.

É uma equipa que está rotinada com algumas nuances aqui ou acolá no sistema de 3x4x3, já é o quinto ano de trabalho nesse sistema, o Rúben Amorim está a colocar a equipa a funcionar nesse modo e, por isso, a equipa está consistente. Agora, também não deixa de ser verdade quer há algumas surpresas boas e, por exemplo, neste jogo com o FC Porto em que o Coates não esteve presente e jogou o Eduardo Quaresma, que tinha até então muito poucos minutos, e estava na previsão de que podia ser emprestado em janeiro, e o Geny Catamo na ala direita, vindo de lesão, com o Quaresma atrás, poderia ser que por ali o Sporting pudesse ter algumas dificuldades, o que é certo é que isso não acontece





