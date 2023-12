Treinador do Sporting faz antevisão ao jogo com o Sturm Graz

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Sturm Graz, encontro da derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa agendado para amanhã às 20h00, em Alvalade."Jogar num clube grande tem muitas coisas boas, mas não há dias de folga, estamos sempre a ser julgados pelo último jogo.

Eles sabem que eu, de um dia para outro, mudo de opinião porque um treinou muito bem, que diria num jogo? Temos um jogo para fazer e muito para melhorar, a capacidade defensiva, a pressão, capacidade de jogar entre as linhas, de entender os momentos do jogo... Temos tanto a melhorar que temos de aproveitar ao máximo este jogo. Depois teremos tempo para preparar os outros"."Não vou entrar por aí, não falo de arbitragem, falo dos jogos, às vezes mais acaloradamente no fim dos encontros. Não vou comentar as palavras do presidente". Relativamente ao mês de janeiro, Catamo, Morita e Diomandé serão 'baixas





