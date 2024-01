Presidente do Turismo de Portugal prevê um futuro ainda melhor para o setor

Depois de anunciar resultados históricos no último ano, o presidente do Turismo de Portugal admite na Renascença que 2024 ainda será melhor. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Carlos Abade fala ainda de salários, da falta de mão-de-obra, de taxas, do alojamento local, do aeroporto de Lisboa e do turismo que Portugal tem hoje para oferecer. Aquele que é hoje um dos motores da economia nacional promete continuar a puxar pelo crescimento do país.

Menos de uma semana depois de serem conhecidas as receitas históricas de 2023, em que o setor ultrapassou os 25 mil milhões de euros, o presidente do Turismo de Portugal admite agora antecipar em três anos a meta traçada para 2027. No entanto, o setor mais pujante do país também tem espinhos. As empresas já recuperaram da pandemia e até estão a subir salários, mas ainda há quem pague mal. Em entrevista ao Dúvidas Públicas, o novo programa semanal da, Carlos Abade diz que este ano os aumentos mantêm-se acima da média nacional, até porque continua a faltar mão-de-obra no seto





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Turismo em Portugal tem expectativa de aumento nas reservas de última horaAs taxas de ocupação no turismo em Portugal estão superando os números do ano passado e a expectativa é que aumentem ainda mais com as reservas de última hora.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Turismo em Portugal tem expectativas positivas para a última noite do anoAs taxas de ocupação no turismo em Portugal estão superando as do ano passado e a expectativa é que aumentem ainda mais com as reservas de última hora. O setor está otimista para a última noite do ano.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Presidente da AEP alerta para a execução dos programas de investimento em PortugalA AEP reitera a importância de uma execução eficiente dos programas de investimento em Portugal, destacando a demora nos pagamentos como um fator crítico. O último relatório de monitorização do PRR aponta para uma execução de apenas 22% das metas do programa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Brenda Lee, 65 anos depois: a estrela chega ao topo da árvore de NatalForam 65 anos de lenta e gradual subida na tabela norte-americana até que, aos 78 anos de idade (agora já com 79), a cantora que tinha 13 quando gravou uma canção de Natal com travo rockabilly, viu finalmente o seu “Rockin’ Around the Christmas Tree” a chegar ao número um.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Precisamos mesmo de tomar suplementos depois dos 60 anos?Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »