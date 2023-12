Turismo em Portugal tem expectativa de aumento nas reservas de última hora

Está tudo pronto para a última noite do ano e os turismos de todo o país só têm motivos para estar satisfeitos. Os números superam os do ano passado, muitos estão próximos ou até superam os de 2019 e ainda é preciso contar com as reservas de última hora. O final do ano está aí à porta. Para muitos é tempo de festa e de viagem e o turismo nacional, de norte a sul do país, só tem motivos para sorrir.

As taxas de ocupação mostram valores interessantes, superiores a anos anteriores e a expectativa é que aumentem uma vez que as reservas last minute são cada vez mais uma tendência





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Problemas técnicos no sistema de entrega de comprovativo de atividade no Alojamento LocalAssociação do Alojamento Local em Portugal denuncia problemas técnicos no sistema de entrega de comprovativo de atividade, enquanto o Turismo de Portugal afirma não ter recebido indicações de falhas técnicas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conheça os vencedores do Prémio Nacional de Turismo 2023A quinta edição do Prémio Nacional de Turismo distinguiu sete projetos do setor em Portugal. O evento é uma iniciativa do BPI e do Expresso. Este ano, prevê-se que o turismo português renda 23 mil milhões de euros: mais 9% do que a receita recorde do ...

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Secretário de Estado do Turismo defende potencializar atividade turística no interior do paísNaquela que deverá se a sua última aparição política, o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazendo, defendeu esta quinta-feira, no Porto, que é preciso continuar a, além potenciar ainda mais a atividade turística no interior do país. Sobretudo quando o turismo cresceu este ano a olhos vistos, sendo“. Mas não perdeu a oportunidade de elogiar o trabalho de casa feito pelo Governo que agora sai. Segundo dados divulgados esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento turístico registou 7,4 milhões de dormidas em outubro, mais 8,5% do que no mesmo mês de 2022, devido sobretudo a estrangeiros.. Temos muitos desafios para enfrentar no futuro: prosseguir a aposta no desenvolvimento turístico no interior e ainda a valorização e melhoria das condições dos nossos trabalhadores, e ainda valorização da autenticidade, genuidade do nosso turismo”, sustentou Nuno Fazenda. O secretário de Estado interveio durante a abertura do 48

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Conheça o projeto na Madeira que ganhou o prémio Turismo Gastronómico 2023Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Luís Araújo vence Prémio Personalidade na quinta edição do Prémio Nacional de TurismoLuís Araújo, ex-presidente do Turismo de Portugal, foi o vencedor do Prémio Personalidade na quinta edição do Prémio Nacional de Turismo. A iniciativa Expresso/BPI premiou sete projetos em diferentes categorias.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »