Presidente do PSD acusa PS de influenciar o rumo da justiça

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o PS de procurar, "mais uma vez, influenciar o rumo da justiça", devido às declarações do primeiro-ministro sobre o inquérito judicial que levou à sua demissão. "Eu lamento sobretudo que se tente, mais uma vez, por parte do PS, influenciar o rumo da justiça, contrariando até um princípio que foi tantas vezes enunciado", criticou o líder social-democrata, em declarações à margem de uma visita ao Aeroporto de Beja.

Mas o PSD não está 'virado' para o passado e sim para o futuro, afiançou Montenegro:"Nós não estamos hoje a olhar para aquilo que aconteceu no dia 07 de novembro. Nós estamos hoje a olhar para aquilo que vai acontecer no dia 10 março", data das eleições legislativas





