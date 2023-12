Presidente do PSD defende que partido está preparado para governar Portugal

O presidente do PSD defendeu este sábado que o seu partido é o mais bem preparado para governar Portugal, salientando que"não esteve à espera das eleições" e que tem já uma equipa de qualidade. Num encontro alargado do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, que decorreu em Lisboa, Luís Montenegro salientou que este trabalho de preparação do programa e construção de alternativas começou"há quase um ano"..

Sem falsas modéstias ou desrespeito para com os nossos adversários, nós estamos mais preparados do que quaisquer outros para poder governar Portugal", considerou. Num auditório com centenas de pessoas inscritas no CEN -- militantes do PSD e não militantes -, Montenegro voltou também a passar a mensagem de que o voto útil nas legislativas antecipadas de 10 de março será no PSD e contestou a ideia que o seu líder não tem equipa. "Perguntam tantas vezes onde é que está a equipa do PSD, quem acompanha o presidente nesta caminhada? A equipa está atrás de mim,", disse, referindo-se aos 25 coordenadores das áreas temáticas do CEN, uma equipa paritária e na maioria independente





